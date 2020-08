Coronavirus, con 21 morti continuano a calare decessi in Germania

(Afp)

Sono 174.697 i casi di coronavirus confermati in Germania dal Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento dell'infezione nel Paese. Nelle ultime 24 ore sono 342 i nuovi contagi confermati e 21 i morti, secondo l'istituto. Continua quindi a calare la curva dei decessi in Germania, dove ieri erano stati registrati 33 decessi.

In totale, salgono così a 7.935 le persone che hanno perso la vita in Germania per complicanze legate al Covid-19.