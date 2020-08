Coronavirus, Ue: "Da Italia 15,5% notifiche aiuti Stato, da Germania 51%"

(Foto Afp)

Tra gli Stati membri dell'Ue ci sono "enormi differenze" nell'utilizzo degli aiuti di Stato concessi dal quadro temporaneo approvato per far fronte alla pandemia di Covid-19, differenze che appaiono "legate allo spazio di manovra nei bilanci. Il 51% degli aiuti di Stato" autorizzati finora "sono stati notificati dalla Germania; il 17% dalla Francia, il 15,5% dall'Italia, il 4% dal Regno Unito, il 3% dal Belgio e il 2,5% dalla Polonia. Il resto dei Paesi contano tra lo 0,5% e l'1,45% del totale di 1,95 bln di euro". Lo dice la portavoce della Commissione Europea per la Concorrenza Arianna Podestà, durante il briefing online con la stampa a Bruxelles.