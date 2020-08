Coronavirus, in Russia meno di 9mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

(Afp)

Si conferma in Russia un inizio di contenimento dell'epidemia di coronavirus, con meno di novemila casi registrati nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei contagi, con gli 8.926 confermati ieri, è di 290.678 casi. L'aumento quotidiano dei contagi è sceso al 3,2 per cento, rispetto al 3,6 per cento del giorno prima.

Intanto l'esercito russo è stato dispiegato per contenere un focolaio di contagi di Covid-19 nella miniera d'oro di Olimpiada, la più grande in Russia, nella regione di Krasnoyarsk. Il governatore, Aleksandr Uss ha anticipato che il ministero della Difesa allestirà un ospedale da campo con 100 letti, che si aggiunge a un primo ospedale per 400 pazienti aperto in tempi record dalle autorità regionali, presso la miniera dove i primi casi sono stati registrati all'inizio di maggio. Le autorità mantengono uno stretto riserbo sul numero delle persone contagiate a Olimpiada, fino a quando non sarà stata completata una inchiesta.