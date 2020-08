Germania, si finge anestesista: accusata di omicidio

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una donna accusata di essersi finta medico anestesista deve rispondere di cinque capi di imputazione per omicidio e 11 per gravi lesioni personali. A renderlo noto è stato un portavoce della procura di Kassel, in Germania. La donna ha lavorato dal 2015 al 2018 presso l'ospedale di Fritzlar, dove avrebbe ottenuto il posto di assistente in anestesia - per il quale non aveva la formazione - usando documenti falsi. Diversi pazienti hanno ricevuto cure sbagliate, in molti casi dose sbagliate di anestetici. Cinque persone, due uomini di 58 e 80 anni e tre donne di 77, 81 e 86 anni, sono morti in conseguenza di queste cure.