Di Maio: "L'Europa non può fare a meno dell’Italia"

"In Ue ci sono ancora Paesi arroccati sui loro ramoscelli, ma devono capire che l’Europa non può fare a meno dell’Italia. Perché se si spezza il tronco di un albero, cadono anche i rami. E non si salva nessuno". Lo scrive su Twitter Luigi Di Maio. "Uniti per ottenere più risorse. L’Italia si farà rispettare", aggiunge il ministro degli Esteri.

Poi, sul suo profilo Facebook, rilanciando questo tweet aggiunge: "Il nostro unico interesse è difendere il popolo italiano. In questa trattativa dobbiamo ottenere più soldi possibili per aiutare imprese, famiglie e lavoratori".