Nancy Pelosi: "Trump obeso, non prenda idrossiclorochina"

Foto Fotogramma

Nancy Pelosi sconsiglia a Donald Trump di assumere l'Idrossiclorochina, il farmaco anti-malarico la cui funzione anti Covid-19 non è scientificamente accertata. "Preferirei che non prendesse qualcosa che non è stato approvato dagli scienziati", ha detto la speaker democratica della Camera dei Rappresentanti alla Cnn. "Specialmente nella sua fascia di età e nella sua categoria di peso: patologicamente obeso", ha aggiunto Pelosi, in riferimento alle raccomandazioni dei medici riguardo alle controindicazioni del farmaco.

Il presidente Usa ha rivelato ieri di assumere una pillola di idrossicolorochina al giorno da due settimane, come trattamento preventivo anti coronavirus. L'idrossicolorochina è il farmaco che, fin dall'inizio dell'emergenza negli Usa, il presidente ha tentato di promuovere, senza però avere il conforto degli scienziati.