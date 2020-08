Wsj: "In Italia il prezzo controllato delle mascherine è un fiasco"

(Afp)

"L'Italia sta tentando di controllare il prezzo delle mascherine e non sta andando bene". Lo scrive il Wall Street Journal in un articolo firmato sull'edizione online da Alberto Mingardi, direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, e dedicato al 'Fiasco del prezzo controllato', dopo l'annuncio del commissario straordinario Domenico Arcuri di un "prezzo fissato" a 0,50 euro. "Il governo ha decretato che le mascherine non possano costare più di 50 centesimi di euro. Poi sono cominciate a mancare", scrive Mingardi sul finanziario Usa, nel dare conto delle difficoltà di approvigionamento, produzione e distribuzione delle mascherine nel corso dell'emergenza coronavirus in Italia.