Coronavirus, in Gb altri 363 decessi in 24 ore

(Afp)

Ci sono stati altri 363 decessi da coronavirus nel Regno Unito nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il ministro della Cultura Oliver Dowden, che oggi ha condotto la consueta conferenza stampa dedicata all'emergenza sanitaria. Il totale ufficiale dei decessi da Covid-19 nel Paese è ora di 35.704, sebbene i dati statistici indichino che il numero effettivo delle vittime sia sensibilmente più alto.

Dowden ha inoltre riferito che nelle ultime 24 ore sono stati condotti 177.216 test, un netto aumento rispetto ai poco meno di 100mila del giorno precedente. In tutto, dall'inizio dell'emergenza, sono stati condotti 2.962.227 in tutto il Paese.

Le persone attualmente ricoverate per coronavirus sono 9.953, un calo del 13 per cento rispetto agli 11.443 dello stesso periodo della scorsa settimana. I contagi totali finora registrati sono 250.141.