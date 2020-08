Coronavirus, in India nuovo record negativo: 5.611 casi in 24 ore

(Afp)

In India si sono registrati altri 5.611 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il dato peggiore nel Paese dallo scoppio della pandemia. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità e del Welfare di Nuova Delhi, aggiornando così a 106.750 il totale delle persone contagiate. Sono invece 3.303 coloro che hanno perso la vita per complicanze legate al Covid-19, come ha reso noto il ministero.

A essere maggiormente colpito resta lo stato occidentale di Maharashtra, nell'India occidentale, dove finora sono stati confermati 37.136 casi e 1.325 morti. Fino ad ora le autorità sanitarie indiane hanno condotto oltre 2,5 milioni di test a livello nazionale.