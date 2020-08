Coronavirus, Oms: "120 progetti di vaccino ma non possiamo saltare passaggi"

(Afp)

"Ci sono a oggi oltre 120 progetti di sviluppo di vaccini contro Covid19 e molti candidati hanno iniziato a essere sperimentati sull'uomo, a volte perché già pensati per Mers o Sars. Questi prodotti devono però incontrare tutti i criteri di sicurezza ed efficacia, accelerare non significa che possiamo saltare qualche passaggio". Lo afferma Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico per il coronavirus dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in conferenza stampa a Ginevra.

"E non sarà solo questione di arrivare a un vaccino - ha chiarito Van Kerkhove - ma anche di prepararci a produrne abbastanza per tutta la popolazione".