Coronavirus: record di casi in Messico

Sono 54.346 i casi di coronavirus confermarti in Messico, con 2.713 nuovi positivi in un giorno. Si tratta del dato peggiore da quando è iniziata la pandemia nel Paese, come ha spiegato il direttore del Dipartimento di epidemiologia del ministero della Sanità messicano, José Luis Alomia.

Inoltre è salito a 5.666 il totale delle persone che hanno perso la vita a causa di complicanze legate al Covid-19, 334 in più rispetto a ieri, ha detto Alomia. Il maggior numero di decessi è stato registrato a Città del Messico, più di 1.400. Inoltre sono 11.394 i messicani che lavorano nel settore medico-sanitario e che sono risultati positivi al Covid-19, mentre sono 29.450 i casi sospetti.