Fonti Palazzo Chigi: "Conte a G7 Camp David? Disponibili se ci saranno le condizioni"

Il G7 dei leader in presenza e non più in videoconferenza a Camp David? "Volentieri, c'è disponibilità se le condizioni lo permetteranno". Così fonti di Palazzo Chigi hanno risposto all'Adnkronos, commentando la proposta del presidente americano Donald Trump di convocare di persona il mese prossimo nella residenza di Camp David il vertice dei leader dei sette Paesi più industrializzati del mondo. "Stiamo verificando e attendiamo di conoscere le modalità organizzative con gli americani", hanno sottolineato le fonti.

Da marzo, nel pieno dell'emergenza coronavirus, le riunioni dei leader del G7 si sono sempre tenute in videoconferenza. Il summit di Camp David era inizialmente in programma dal 10 al 12 giugno prossimi.