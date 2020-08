Olanda, "plausibile" caso trasmissione Covid da animale a uomo

Afp

E' "plausibile" che in Olanda un dipendente di un allevamento di visoni, risultato positivo al Covid-19, sia stato contagiato da uno degli animali. E' quanto ha dichiarato il governo olandese in un rapporto pubblicato sul suo sito web e nel quale è precisato che proseguiranno le ricerche per chiarire le circostanze del focolaio individuato a inizio mese in un allevamento nel Nord Brabante.

Se questo scenario "probabile" fosse confermato, si tratterebbe del primo caso ufficiale di trasmissione di coronavirus da animale a uomo, ha evidenziato il 'Guardian'. Gli esperti sospettano, ma ancora non è stato confermato, che il Covid-19 abbia fatto un salto di specie in Cina.

"I risultati di questa nuova ricerca hanno un impatto notevole sui proprietari, sulle famiglie e sui dipendenti degli allevamenti di visoni, nonché sulle comunità locali. Sono quindi in stretto contatto con tutte le parti coinvolte", ha commentato il ministro olandese dell'Agricoltura, Carola Schouten.