Trump: "Alto numero casi significa più test, è motivo d'onore"

(Afp)

Il fatto che gli Stati Uniti abbiano il maggior numero di casi di coronavirus confermati a livello mondiale significa che hanno condotto un lavoro migliore nell'individuazione dei contagiati. E questo è un ''punto d'onore''. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrando i giornalisti alla Casa Bianca. ''Lo vedo come un punto d'onore, veramente. E' un grande riconoscimento per i test e per tutto il lavoro che molti professionisti hanno realizzato'', ha affermato.

''Siamo un Paese molto più grande della maggioranza degli altri, per cui il fatto che abbiamo molti casi non lo vedo come un aspetto negativo. Lo vedo, in un certo senso, come qualcosa di buono, perché significa che i nostri test sono migliori'', ha dichiarato.

Trump ha poi annunciato che gli Stati Uniti stanno considerando l'ipotesi di vietare i viaggi dal Brasile, diventato il terzo Paese al mondo con più persone contagiate dal coronavirus (oltre 270mila). Lo ha annunciato il presidente Donald Trump nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca.

"Lo stiamo considerando", ha affermato Trump rispondendo a una domanda sulla possibilità che gli Usa impongano il divieto. "Non voglio che le persone vengano qui e infettino la nostra gente e non voglio nemmeno che le persone laggiù siano malate. Stiamo aiutando il Brasile con i ventilatori - ha aggiunto - il Brasile ha qualche problema, non c'è dubbio su questo".