Coronavirus, in Gran Bretagna superati i 36mila morti

Foto AFP

Le autorità sanitarie britanniche hanno riferito che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 338 nuovi decessi da coronavirus. In totale, le vittime del Covid-19 nel Regno Unito sono finora 36.042. E' tuttavia accettato che le vittime reali siano sensibilmente di più, poiché nelle prime settimane di emergenza il bilancio dei decessi teneva conto solamente dei morti negli ospedali e non di quelli nelle case di cura per anziani o nelle abitazioni private.