Coronavirus, in Polonia superati i 20mila casi

(Afp)

In Polonia sono stati superati i 20mila casi di coronavirus, 405 nelle ultime 24 ore. Lo ha detto il ministero della Sanità di Varsavia, spiegando che sono stati confermati 20.143 casi e 972 morti. A essere maggiormente colpita è la regione delle miniere dell'Alta Slesia, dove sono stati registrati 251 dei 405 nuovi casi.

''Monitoreremo la situazione per un'altra settimana. Siamo convinti che entro una settimana questo numero calerà in modo significativo'', ha detto il vice ministro della Salute Janusz Cieszynski, spiegando che circa 8.500 persone in Polonia hanno sconfitto l'infezione.