Mnuchin: "Trump potrebbe invocare poteri di guerra per produrre il vaccino"

(Afp)

Donald Trump è aperto ad invocare i poteri di guerra, previsti dal Defense Production Act, per la produzione del vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, sottolineando che la legge, varata negli anni cinquanta durante la Guerra in Corea che permette al presidente di indirizzare la produzione industriale per motivi di interesse nazionale, è "uno strumento molto importante per proteggere i lavoratori americani" che deve "essere usato con attenzione".

"So che il presidente è molto disponibile ad usarlo se sarà necessario" ha detto ancora Mnuchin in un'intervista con il direttore di The Hill durante il forum virtuale Advancing America's Economy affermando che le agenzie federali preposte stanno già compiendo importanti investimenti ed impegni per ottenere "grandi quantità di vaccini".

Dall'inizio dell'epidemia Trump ha già invocato i poteri di guerra per la produzione dei ventilatori polmonari e per gli equipaggiamenti di protezione.