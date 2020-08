Trump e la mascherina: "L'ho messa, ma non davanti alla stampa"

(Afp)

Donald Trump sfida giornalisti e fotografi mostrandosi senza mascherina mentre visita la fabbrica della Ford in Michigan. "L'avevo prima nell'area riservata, ma non volevo dare alla stampa la soddisfazione di vedermi", ha detto il presidente a chi gli chiedeva perché non indossasse la protezione, come prescrivono le regole della fabbrica di automobili, che ora sta producendo ventilatori polmonari, ed i decreti anti-coronavirus della governatrice del Michigan.

Secondo la Cnn, Trump ha effettivamente indossato la mascherina durante la visita nell'impianto. Le autorità del Michigan avevano ricordato che il presidente aveva il dovere "morale" di indossarla in segno di rispetto dei lavoratori della fabbrica, ma anche "legale" dal momento che l'obbligo della mascherina "è inserito nel decreto della governatrice e quindi è legge dello stato". Trump era stato criticato per non aver indossato la mascherina durante le precedenti visite in fabbriche ed altri luoghi di lavoro.

Ai giornalisti, Trumo ha garantito un'imminente ripartenza dell'economia: "Vedrete numeri incredibili a partire da giugno e luglio, perché le cose stanno tornando e stanno tornando velocemente". Trump ha poi detto di aver parlato delle chiese con i Centers for Disease Control and Preventionù: "Dobbiamo riaprire le chiese, dobbiamo riaprire il Paese".