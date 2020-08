Usa, spari in base militare in Texas

(Afp)

Spari nella base aerea della Navy Usa a Corpus Christi, in Texas. La Marina Usa ha confermato che le forze di sicurezza hanno "neutralizzato" l'aggressore che ha aperto il fuoco. Un membro delle forze di sicurezza della Marina è rimasto ferito in modo non grave.

La sparatoria è "legata al terrorismo" ha reso noto l'Fbi che ha anche detto che vi potrebbe essere un sospetto in fuga, oltre al primo aggressore che è stato ucciso. "Incoraggiamo la popolazione a rimanere calma", ha detto l'agente Leah Greeves che ha parlato di "una possibile seconda persona di interesse in fuga".

E' la terza sparatoria in una base della Marina negli ultimi sei mesi. Il 4 dicembre scorso, un marinaio, che aveva avuto problemi disciplinari, ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza prima di suicidarsi nel cantiere della Navy a Pearl Harbor. Due giorni dopo un membro dell'Aeronautica saudita ha ucciso tre militari e ne ha feriti otto alla base area della Navy a Pensacola, in Florida, prima di essere fermato e ucciso da un poliziotto. Questa settimana l'Fbi ha annunciato che l'aggressore, il 21enne Mohammed Alshamrani, che stava partecipando a un addestramento nella base, aveva "legami importanti" con al-Qaeda, sviluppati "prima di arrivare negli Stati Uniti", come ha dichiarato il ministro americano della Giustizia, Bill Barr. Gli investigatori hanno stabilito che si era radicalizzato almeno dal 2015 e che il suo attacco è stato "il risultato di anni di pianificazione e preparazione", ha detto il direttore dell'Fbi Christopher Wray in una conferenza stampa.