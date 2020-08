Coronavirus, in India record di oltre 6mila casi in un giorno

(Foto Afp)

In India si è registrato il record di nuovi contagi di coronavirus in un solo giorno, 6.088. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità e del Welfare di Nuova Delhi, aggiornando così a 118.447 il totale delle persone contagiate. E' invece salito a 3.583 il numero delle vittime, 148 in più di ieri.

Il ministero ha anche riferito che sono 48.534 le persone che sono state dimesse dagli ospedali dopo aver ricevuto le cure necessarie e che i casi attivi attualmente registrati nel Paese sono 66.330. Sono più di 2,7 milioni i test condotti su casi sospetti, come hanno spiegato le autorità sanitarie indiane.

Oggi in India è il 59esimio giorno del lockdown imposto lo scorso 25 marzo per contenere la diffusione del Covid-19. Lockdown che è stato prorogato fino al 31 maggio.