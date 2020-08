Covid, 332mila morti nel mondo

Fotogramma &Ipa

Nel mondo sono finora 5.102.573 i casi confermati di Covid-19. Lo rende noto la Johns Hopkins University, aggiornando a 332.924 il numero delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione. In Europa il Paese più colpito in termini di morti è la Gran Bretagna, in Russia 317.554 positivi confermati.