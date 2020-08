Pugni agli anziani nella casa di cura, arrestato dopo video su social

(Afp)

Un uomo negli Usa è stato incastrato con un video mentre picchiava gli anziani in una casa di cura. Si tratta di un ragazzo di vent’anni, identificato dalla polizia proprio grazie al filmato postato sui social. Indagini in corso su quello che è successo nella struttura, come riferisce notizie.it.

Nel filmato si vede un anziano piegato su se stesso ed un uomo che lo prende a pugni e schiaffi. Sembra surreale, ma è la storia di una casa di cura nel Michigan diventata oggetto d’attenzione da parte delle autorità per episodi di violenza diffusi in rete.

Un ragazzo si è filmato mentre picchiava un anziano ed ha postato il video sui social. Proprio grazie a quel documento, diventato virale, l’aggressore è stato identificato ed arrestato dalla polizia locale di Detroit. Il capo della stazione, James Craig, ha spiegato che la polizia sta indagando sull’accaduto verificatosi nella casa di cura a nord-ovest della città americana, nel Westwood Nursing Center.

“La casa di cura non era a conoscenza dell’aggressione e lo ha scoperto solo quando ha visto il video” ha dichiarato l’azienda. Il capo della polizia Craig però ha precisato che si sta “ancora indagando su questo aspetto del caso, ma abbiamo in custodia il sospetto”.

La vittima del video ha 75 anni e, dalle ricostruzioni, è emerso che anche l’aggressore che picchiava l’anziano era in cura all’interno della struttura. Dopo quel video le autorità sono intervenute e l’anziano è stato portato in ospedale. Fortunatamente, non ha presentato lesioni gravi. Il 20enne, invece, è stato condotto in carcere. Mentre l’America sta combattendo contro il coronavirus, le indagini proseguono per capire se il giovane si è reso protagonista di altri episodi di violenza e se esistono altri video.