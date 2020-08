Coronavirus, Germania: 638 nuovi casi e 42 morti in 24 ore

(Afp)

Il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare la diffusione del coronavirus in Germania, ha confermato altri 638 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Salgono quindi a 177.850 i casi in Germania, secondo i dati forniti dalle autorità tedesche. E' invece salito a 8.216 il numero dei decessi per complicanze legate al Covid-19, 42 in più rispetto a ieri.