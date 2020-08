Covid, Brasile secondo Paese al mondo per contagi

Afp

Il Brasile ha scavalcato la Russia ed è diventato il secondo Paese al mondo per numero di casi di nuovo coronavirus dietro agli Stati Uniti. E' quanto emerge dagli ultimi dati forniti dal ministero della Sanità del Paese sudamericano, che parla di 20.803 nuove infezioni registrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 330.890 contagi. In Brasile si contano anche 21.048 morti legati al Covid-19. Secondo la Johns Hopkins University, che aggiorna costantemente i dati sulla pandemia, in Russia finora sono stati registrati 326.448 casi, mentre negli Usa sono oltre 1,6 milioni.

Ieri Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha affermato in conferenza stampa che "il Sudamerica è il nuovo epicentro della malattia, e il Brasile è il Paese più colpito".