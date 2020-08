Di Maio "pronto a girare l'Ue per rilanciare turismo"

L'Italia ha già ottenuto il "risultato" di sospendere possibili corridoi turistici in Europa, ma per incentivare il turismo non basta. E' necessario "fare in modo che soprattutto i cittadini tedeschi possano venire in vacanza da noi". Lo ha dichiarato in un'intervista a 'Il Messaggero' il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, spiegando di avere contatti "intensi e cordiali" con il suo omologo tedesco, Heiko Maas.

Di un rilancio del turismo, ha spiegato il titolare della Farnesina, "ne hanno bisogno le nostre strutture ricettive, il comparto alberghiero, i nostri ristoratori, insomma la nostra economia e con il ministro Franceschini stiamo lavorando in tandem sul dossier".

"Se necessario - ha annunciato Di Maio - dopo il 3 giugno mi recherò in Germania, Slovenia, Austria per parlarne direttamente con i miei colleghi. Mentre il 4 vedrò Le Drian (il ministro degli Esteri francese, ndr) a Roma: un'occasione per mostrare il reale stato di salute del nostro Paese".