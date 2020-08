Coronavirus, in Brasile tasso mortalità indigeni doppio rispetto a popolazione

(Afp)

Lontani dagli ospedali e spesso con scarsa possibilità di accedere alle infrastrutture di base, gli indigeni del Brasile stanno morendo per Covid-19 a un tasso allarmante. Lo denuncia l'ong Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (Apib), notando come il tasso di mortalità tra i 900mila indigeni brasiliani sia doppio rispetto al resto della popolazione del Brasile.

Secondo l'Apib sono più di 980 i casi di coronavirus confermati nella popolazione indigena e almeno 125 le vittime, portando così al 12,6 per cento il tasso di mortalità, contro il 6,4 per cento del resto della popolazione brasiliana.