Coronavirus, Olanda annuncia secondo caso trasmissione animale-uomo

(Fotogramma)

Il ministero olandese dell'Agricoltura ha annunciato di aver scoperto quello che ritiene essere il secondo caso di trasmissione del coronavirus da animale a uomo. Ad essere risultato positivo al Covid-19, come nel primo caso annunciato la scorsa settimana, è un dipendente di un allevamento di visoni entrato in contatto con un animale che aveva il virus.

In una lettera al Parlamento, il ministro Carola Schouten ha ribadito che l'Istituto nazionale per la salute pubblica ritiene "trascurabile" il rischio di trasmissione del virus da animale a uomo al di fuori del focolaio individuato il mese scorso in un allevamento nel Nord Brabante.