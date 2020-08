Coronavirus, oltre 4mila morti in Svezia

(Fotogramma)

Superata la soglia dei 4mila decessi per Covid-19 in Svezia, dove il numero delle vittime della malattia, in rapporto alla popolazione, è il più alto fra i paesi scandinavi, ma rimane molto più basso della Spagna e della Gran Bretagna.

Con 384 nuovi contagi confermati e 31 decessi nelle ultime 24 ore, il numero totale dei casi di infezione è 33.843 e quello delle persone morte per polmonite interstiziale è arrivato a 4.029.

La Svezia non ha introdotto un lockdown. Scuole e ristoranti sono rimasti aperti in questo periodo. Il distanziamento sociale è stato lasciato al senso di responsabilità dei singoli.