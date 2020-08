Coronavirus, in Spagna 50 nuovi decessi da ieri e 132 contagiati

(Fotogramma)

Il ministero della Salute spagnolo ha riferito di 50 nuovi decessi legati al Coronavirus avvenuti tra ieri e oggi, rilevando come il bilancio quotidiano resti dunque al di sotto dei cento decessi per il nono giorno consecutivo. In tutto le vittime nel Paese per il Covid-19 sono 26.834. I nuovi contagi sono 132, per un totale di 235.400 positivi.