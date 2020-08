Test di massa a Wuhan, già eseguiti su 6,5 milioni persone

(Afp)

Sono oltre 6,5 milioni le persone già testate per il coronavirus in 10 giorni a Wuhan, la prima città della Cina a fare i conti con l'emergenza, sottoposta a un lockdown 'totale' durato ben 76 giorni e conclusosi lo scorso 8 aprile. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale 'Xinhua', citando una nota diffusa dalla Commissione sanitaria della città nella quale si chiede a quanti non siano ancora stati sottoposti al test di comunicarlo. Lo screening di massa è iniziato dopo che si sono registrati nuovi casi di trasmissione locale del virus. L'obiettivo delle autorità cinesi è di testare tutti gli 11 milioni di abitanti.