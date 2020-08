Coronavirus, contagia 533 colleghi in una fabbrica del Ghana

(Afp)

Un unico malato con il Covid-19 ne ha infettati altri 533 in una fabbrica per la lavorazione del pesce nel Ghana, ha reso noto il Presidente, Nana Akufo-Addo. I contagiati, la metà dei nuovi casi registrati in tutto il Paese fra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, sono oltre un terzo dei 1.300 dipendenti della fabbrica che si trova nella città portuale di Tema, 25 chilometri a est di Accra. Nel Ghana i casi complessivi di Covid-19 sono 4.700. Ci sono state 494 guarigioni e 22 decessi.