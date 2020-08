Coronavirus, in Irlanda nessuna vittima per la prima volta da due mesi

Immagine di repertorio (Afp)

Nessuna vittima in Irlanda a causa del coronavirus per la prima volta dal 21 marzo scorso. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, ricordando che sull'isola si contano 1.606 decessi a causa del Covid19 e 24.698 casi, di cui 59 registrati nelle ultime 24 ore. In un tweet, il premier irlandese Leo Varadkar ha parlato di "un traguardo significativo: vinceremo".