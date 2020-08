Coronavirus, riapre la Basilica della Natività a Betlemme

Riapre oggi a fedeli e turisti la Basilica della Natività a Betlemme, patrimonio dell'Unesco dal 2012 e tra i simboli più noti della cristianità. L'accesso alla Basilica sarà ovviamente regolato per evitare assembramenti e possibili contagi. Potranno entrarvi al massimo 50 persone alla volta e tutte dovranno indossare la mascherina protettiva e non avere febbre.

"Oggi è una grande festa per Betlemme e i suoi credenti", ha commentato il patriarca greco-ortodosso di Betlemme Teofilo III. La Basilica della Natività era stata chiusa lo scorso 5 marzo dopo l'entrata in vigore del lockdown in Cisgiordania, dove dall'inizio dell'emergenza sanitaria si sono registrati ufficialmente 423 casi di coronavirus e due decessi legati alla pandemia.

Ieri il primo ministro dell'Anp, Mohammad Shtayyeh, ha annunciato la riapertura di moschee, chiese e attività commerciali alla luce del sensibile miglioramento della situazione e in concomitanza con l'ultimo giorno delle vacanze per l'Eid al-Fitr.