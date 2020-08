Coronavirus, in Spagna da oggi dieci giorni di lutto nazionale

(Fotogramma)

Dieci giorni di lutto in Spagna con bandiere a mezz'asta in tutto il Paese per i morti a causa della pandemia di coronavirus. E' il periodo di lutto più lungo nella storia democratica del Paese, sottolinea la stampa spagnola dopo la dichiarazione arrivata dal Consiglio dei ministri a tre giorni dall'annuncio del premier Pedro Sanchez.