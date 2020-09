Coronavirus, Oms: in Africa oltre 118mila casi e 3.574 morti

(Afp)

Sono 118.927 i casi di coronavirus confermati in Africa dall'ufficio regionale dell'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità. Di queste, 48mila sono guarite dall'infezione, si legge in un post su Twitter, mentre 3.574 hanno perso la vita per complicanze.

Il Paese più colpito per numero di contagiati resta il Sudafrica, con 24.264 positivi e 524 morti, mentre è l'Egitto ad aver registrato il maggior numero di vittime, 783 e 17.967 positivi.