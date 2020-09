Coronavirus, Oms: "Paesi siano assolutamente sicuri che sorveglianza funzioni"

(Fotogramma/Ipa)

"La lezione che i Paesi devono imparare da questa pandemia è che bisogna essere assolutamente sicuri che il sistema pubblico di sorveglianza sanitaria sia pronto. Non ci sarà tempo di costruirlo se ci sarà una seconda ondata di contagi". Lo afferma Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in conferenza stampa a Ginevra sull'emergenza coronavirus. "Non bisogna fare tutto perfettamente - ha aggiunto l'esperto - ma è fondamentale agire precocemente e con una serie di misure combinate fra loro".