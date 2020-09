SpaceX, meteo cancella lancio: tutto rinviato a sabato

Il lancio della capsula SpaceX Crew Dragon slitta a sabato per le condizioni meteo non favorevoli e gli Stati Uniti devono rinviare il primo lancio di un equipaggio a stelle e strisce dal suolo americano dopo 9 anni. Gli astronauti Douglas Hurley e Robert Behnken avrebbero dovuto raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, ma il programma è stato modificato.

Il lancio fissato per le 16.33 di Cape Canaveral è stato annullato e riprogrammato per 15.22 di sabato. "Niente lancio per oggi, la sicurezza del nostro equipaggio è la nostra priorità assoluta", ha twittato Jim Bridenstine, numero 1 della Nasa. La missione si candida ad entrare nella storia: per la prima volta un'azienda privata spedisce due astronauti nello spazio.