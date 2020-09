Coronavirus, Trump: "Centomila morti è traguardo tristissimo"

Foto AFP

"Abbiamo appena raggiunto il tristissimo traguardo di 100mila morti per la pandemia di coronavirus". Lo scrive in un tweet il presidente Usa Donald Trump, che negli ultimi giorni era stato criticato per non avere più fatto riferimento all'alto numero di vittime statunitensi del Covid-19.

"A tutte le famiglie e gli amici di coloro che sono scomparsi, voglio estendere la mia sincera solidarietà e amore per tutto ciò in cui queste grandi persone credevano e rappresentavano. Dio sia con voi", conclude Trump.

Secondo l'ultimo aggiornamento della John Hopkins University, negli Usa ci sono stati 100.442 decessi da coronavirus, con 1.699.933 casi positivi.