Letta: "L'Olanda stia tranquilla, non chiediamo l'elemosina"

Fotogramma

"Non chiediamo agli olandesi l'elemosina. Il contribuente olandese deve stare tranquillo, non mettiamo le mani nelle sue tasche. E' un'operazione di rilancio economico". Lo dice Enrico Letta parlando del Recovery Fund ad Agorà su Rai 3. Ma come utilizzare i fondi europei per il rilancio? "L'Italia è meno competitiva di altri perché abbiamo troppe tasse, per esempio quelle sul lavoro. Io ridurrei il cuneo fiscale, credo che sarebbe un bel passo avanti per tutti", risponde Letta.

"So che sembra paradossale perché la gente in questo momento soffre, ma stanno arrivando all'Italia una quantità di soldi che non ha mai avuto -sottolinea-. Non abbiamo nemmeno l'abitudine a pianificare l'utilizzo di tante risorse in modo tale che non si trasformi nel regno delle marchette. Deve essere una pianificazione per i prossimi 10 anni con la mentalità di come fu fatta nel dopoguerra".