Brasile, record di contagi a Sao Paulo nel giorno della riapertura

(Afp)

Record di nuovi contagi nello stato di Sao Paulo, nel sud del Brasile, nel giorno della ripresa parziale e monitorata delle sue attività economiche, sospese da un paio di mesi per contenere la diffusione del coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, che parlano di 6.382 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, il numero più alto di casi registrati in un solo giorno. E' così salito a 95.865 il totale dei contagiati a Sao Paulo, dove il governatore Joao Doria ha permesso la riapertura dei negozi pur mantenendo lo stato di allerta.

In tutto sono 26.417 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, ovvero il numero più alto di contagi confermati in un solo giorno nel Paese dallo scoppio della pandemia. Lo riferisce il ministero della Sanità brasiliano, aggiornando così a 438.238 il totale dei casi nel Paese. Il Brasile è il secondo Paese più colpito al mondi per numero di contagi da Covid-19 dopo gli Stati Uniti. Sono invece 26.754 le persone che hanno perso la vita, ponendo così il Paese al sesto posto nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. La zona più colpita sempre quella di Sao Paulo con 6.980 vittime.