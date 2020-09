Coronavirus, Oms: "Chi trova terapia fornisca brevetto per produzione generici"

(Fotogramma)

"Attraverso questa iniziativa, invitiamo aziende o governi che sviluppano un trattamento terapeutico efficace a fornire il brevetto al Medicines Patent Pool, che poi lo concederebbe in licenza ai produttori di generici". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, al lancio ufficiale dell'iniziativa 'Pool di accesso tecnologico Covid-19' a Ginevra.

"Covid-19 - afferma il Dg Oms - ha messo in evidenza le disuguaglianze del nostro mondo. Ma ci offre anche l'opportunità di colmare tali disuguaglianze e costruire un mondo più giusto, un mondo in cui la salute non è un privilegio per pochi, ma un bene comune. Gli strumenti per prevenire, rilevare e trattare Covid-19 sono beni pubblici globali che devono essere accessibili a tutti. La scienza ci sta offrendo soluzioni, ma per far funzionare queste soluzioni per tutti abbiamo bisogno di solidarietà".