Madre Federico Aldrovandi: "Mio figlio morto come George Floyd chiedendo aiuto"

"Quanto accaduto a Minneapolis l'ho visto accadere tante volte, qui in Italia, come in tante altre parti del mondo. Soprattutto è successo anche a mio figlio Federico che è morto esattamente allo stesso modo di George Floyd, schiacciato sotto il peso di un poliziotto proprio mentre chiedeva aiuto, e diceva 'non riesco a respirare' chiamando la mamma. Un rito che si è ripetuto troppe volte ed è dolorosissimo: vederlo ogni volta per me significa rivedere la scena di mio figlio". Così Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, morto il 25 settembre del 2005 a Ferrara dopo una violenta colluttazione con quattro agenti di polizia, ai microfoni di Rai Radio3 commenta i fatti avvenuti a Minneapolis dove l'afromaericano George Floyd ha perso la vita soffocato da un agente che durante l'arresto gli aveva messo un ginocchio sul collo, come mostra un video diventato virale.

Avv. Anselmo: "Agghiaccianti analogie tra morte George Floyd e Riccardo Magherini"