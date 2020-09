Merkel a Trump: "Non verrò negli Usa per il G7"

Foto AFP

Angela Merkel declina l'invito di Donald Trump a recarsi negli Stati Uniti a fine giugno per partecipare di persona al summit del G7. Lo ha annunciato un portavoce del governo di Berlino, secondo cui "la cancelliera ringrazia il presidente Trump per averla invitata al summit a Washington a fine giugno. Ma a oggi, data la situazione complessiva della pandemia, non può promettere la sua partecipazione personale, quindi un viaggio a Washington".

Il G7 avrebbe dovuto tenersi a metà giugno a Camp David, ma nei mesi scorsi il presidente americano aveva annullato la riunione di persona, salvo riconvocarla nei giorni scorsi, ma per la fine di giugno alla Casa Bianca. Tutti i leader si erano disponibili ma solo se le condizioni sanitarie lo avessero permesso. La Merkel è la prima a far sapere che non si recherà a Washington.