Proteste a New York, auto polizia verso folla/Video

(Afp)

La polizia di New York indaga dopo la diffusione di un video che mostra un suv del New York City Police Department in movimento contro la folla scesa in strada ieri per manifestare. Il video di 27 secondi è stato diffuso su Twitter e documenta momenti convulsi nelle proteste inscenate per la morte di George Floyd. Davanti all'auto c''è una barriera, il Suv si muove in avanti, nell'area occupata da centinaia di persone. Nel filmato, si sentono urla e si vede una persona che sale sul veicolo. Non è chiaro, evidenzia la Cnn, se ci siano stati feriti.

Il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato che è stata avviata un'indagine ma, come scrive la Cnn, ha evidenziato che gli agenti probabilmente non hanno avuto altra scelta. "Non me la prenderò con gli agenti che avevano a che fare con una situazione assolutamente impossibile. Le persone che stavano accerchiando quell'auto della polizia hanno fatto la cosa sbagliata, per iniziare, è hanno creato una situazione ingestibile. Era auspicabile che gli agenti potessero individuare un altro approccio, ma partiamo dall'inizio: i manifestanti in quel video hanno fatto la cosa sbagliata circondando l'auto della polizia".