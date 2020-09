Proteste morte Floyd, a New York polemica de Blasio-Ocasio Cortez

(Foto Afp)

Polemica a distanza a New York tra il sindaco Bill de Blasio e la deputata Alexandria Ocasio-Cortez, entrambi esponenti democratici, durante le violente proteste per la morte di George Floyd. Oggetto della polemica, le immagini comparse online che mostrano un mezzo della polizia newyorchese accerchiato dai manifestanti, travolgere alcune persone per liberarsi dall'assedio.

"Vorrei che gli agenti avessero trovato un modo diverso", ha detto de Blasio, che ha però accusato i manifestanti di avere circondato e attaccato il mezzo. Si è trattato, ha detto, di una "situazione impossibile" nella quale gli agenti dovevano trarsi in salvo. Di diverso avviso la Ocasio-Cortez, che ha dichiarato che "nessuno può lanciare un Suv su una folla di esseri umani".

L'incidente è avvenuto a Brooklyn, nel terzo giorno di proteste per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd a Minneapolis.