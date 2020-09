Trump: "Prima donna su Luna sarà americana"

(Afp)

"La prima donna ad andare sulla Luna sarà americana e il primo equipaggio ad arrivare su Marte sarà americano". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump a Cape Canaveral dopo il lancio della capsula Crew Dragon. "Con questo lancio, i decenni persi caratterizzati dall'immobilismo sono ufficialmente finiti, è iniziata una nuova era di ambizioni. Lanciamo con orgoglio astronauti americani con razzi americani dal suolo americano. Siamo una nazione di pionieri. E' la nostra storia ed è il nostro destino. Ora, stiamo esplorando una nuova magnifica frontiera: si chiama 'spazio'. I vostri viaggi più epici, le più grandi avventure, i giorni più belli sono appena cominciati. I momenti che ci renderanno orgogliosi dell'America sono davanti a noi, stiamo per vivere gli anni più emozionanti. Il prossimo anno potrebbe essere il più elettrizzante di tutti, state a guardare", ha aggiunto Trump.

"Il mondo non ha ancora visto tutta la gloria dello spirito americano. Il meglio deve ancora venire". "Negli anni che ci aspettano, l'America sarà sempre prima. Presto andremo su Marte, presto avremo le più grandi armi mai immaginate nella storia. Ho visto i progetti, nemmeno io riesco a crederci. Gli Stati Uniti ha riconquistato il prestigio: non si può essere il numero 1 sulla Terra se sei il numero 2 nello spazio. E noi non saremo mai il numero 2 in nessun caso. E' cominciata una nuova per le ambizioni americane".