Coronavirus, il Brasile supera i 500.000 casi

(Afp)

Il Brasile ha superato i 500.000 casi di Covid-19. Gli ultimi dati del ministero della Sanità parlano di 514.849 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, ben 16.409 accertati in 24 ore, e di 29.314 decessi, 480 dei quali in un giorno. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero di casi dopo gli Stati Uniti ed il quarto Paese a livello globale per numero di decessi, dopo Usa, Regno Unito e Italia.