Coronavirus, in A.Latina superato il milione di contagi

(Afp)

In America Latina è stato superato il milione di contagi da Covid-19. Lo rende noto Worldometer, sito di statistica che aggrega i dati sul coronavirus provenienti dalle varie fonti ufficiali nazionali. Secondo la fonte, in America Latina sono 1.013.538 i casi confermati, mentre sono 51.202 le persone che finora hanno perso la vita.

L'epicentro resta il Brasile, dove sono stati segnalati più di 514mila casi e circa 30mila vittime. In Messico sono invece stati confermati 90.664 casi e in Perù 164.476. In Cile i contagiati sono circa 100mila e oltre 39mila quelli in Ecuador secondo dati ufficiali. In Colombia, il numero di casi confermati ha superato i 27mila, mentre in Argentina sono più di 16.800.