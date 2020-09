Coronavirus, nuovo record di casi in India

(Afp)

L'India registra 230 decessi in 24 ore a causa della pandemia di coronavirus e segnala altri 8.392 casi di Covid-19, un brutto record per il gigante asiatico. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria il bilancio ufficiale parla di 5.394 decessi e 190.535 contagi con 93.322 casi attivi. L'India, con 1,3 miliardi di abitanti, è il settimo Paese al mondo - dietro all'Italia - per numero di casi. I dati parlano anche di 91.819 pazienti dimessi dagli ospedali. Oggi prende il via la quinta fase del lockdown annunciato il 25 marzo per contenere la diffusione del virus: nel Paese inizia così l'attuazione del piano in tre tappe per un ulteriore allentamento delle misure restrittive. Resteranno in lockdown solo le aree in cui si registra il numero più alto di casi di coronavirus.