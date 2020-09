Nasconde cadavere nonna in freezer e incassa pensione per 15 anni

(Afp)

Tiene il cadavere della nonna in freezer per 15 anni e incassa la pensione. Cynthia Carolyn Black, 61enne della Pennsylvania, è stata arrestata per la truffa pluriennale portata avanti dal marzo 2004. Le indagini avviate un anno fa, riferisce il Daily Mail, hanno portato la polizia ad appurare che la donna, con la complicità del marito, aveva occultato il cadavere della nonna 97enne Glenora Delahay.

Non è chiaro quanto abbia incassato illecitamente la signora Black, ma secondo le stime dell'emittente Abc27 la pensione della nonna avrebbe fruttato 186mila dollari tra il 2001, quando l'anziana era ancora viva, e il 2010, vale a dire 6 anni dopo il decesso. Il cadavere è stato scoperto da due donne durante una visita organizzata da un'agenzia immobiliare nell'abitazione scelta da Black per nascondere il corpo.